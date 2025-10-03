Новости
Донское УФАС судится с администрацией Багаевского района из-за несостыковок в документах по торгам

В Багаевском районе администрация и ростовское подразделение ФАС России судятся из-за обнаруженных в конкурсной документации несостыковок. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте антимонопольного ведомства.

Конфликт возник из-за несовпадения условий по внесению арендных платежей за землю. Муниципальные власти организовали торги на право аренды земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. В объявлении о проведении аукциона было указано, что победитель обязан осуществить оплату годовой арендной ставки в течение пяти суток после завершения торгов. В то же время в тексте соглашения упоминалось о ежеквартальной оплате.

Ростовское УФАС обязало администрацию Багаевского района исправить нарушения, допущенные при проведении аукциона. Однако администрация не согласилась с предписанием и обжаловала его в судебном порядке в мае 2025 года. Изначально суд поддержал администрацию, признав решение антимонопольной службы недействительным.

Но после апелляционной жалобы 15-й Арбитражный апелляционный суд Ростовской области отменил данное решение и инициировал повторное рассмотрение дела.
Фото: Donday
