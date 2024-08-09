В жутком ДТП в Ростовской области два авто превратились в груду металла

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В Ростовской области в аварии два автомобиля превратились в груду металлолома. ДТП случилось 9 августа на трассе Волгодонск — Каменск-Шахтинский.По предварительным данным, 49-летний водитель «Митсубиси» выехал на встречную полосу. В этот момент там же ехал «Вортекс» под управлением 45-летнего мужчины. К сожалению, столкновения избежать не удалось. От силы удара машины раскидало в разные стороны. Одна из них впечаталась в отбойник.— В результате столкновения водитель и 15-летний пассажир «Митсубиси» с травмами доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в УГИБДД по региону.По данным онлайн-карт, на месте ДТП образовалась пробка длиной около трех километров.