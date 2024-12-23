Легковушка на скорости протаранила авто и скрылась с места ДТП в Шахтах
В Шахтах Ростовской области водитель легковушки врезался в авто и скрылся с места ДТП. Авария случилась 21 декабря.
Примерно в 17:00 водитель легкового автомобиля двигался по улице Карла Маркса. На высокой скорости он столкнулся с другим автомобилем, который был припаркован на обочине. После этого виновник аварии скрылся с места происшествия. Вероятно, он не знал, что его действия были записаны на камеры видеонаблюдения.
Владелец повреждённого автомобиля опубликовал видеозапись ДТП в социальных сетях, чтобы найти виновника.
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в результате аварии никто не получил травм.