Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Легковушка на скорости протаранила авто и скрылась с места ДТП в Шахтах

Легковушка на скорости протаранила авто и скрылась с места ДТП в Шахтах
В Шахтах Ростовской области водитель легковушки врезался в авто и скрылся с места ДТП. Авария случилась 21 декабря. 

Примерно в 17:00 водитель легкового автомобиля двигался по улице Карла Маркса. На высокой скорости он столкнулся с другим автомобилем, который был припаркован на обочине. После этого виновник аварии скрылся с места происшествия. Вероятно, он не знал, что его действия были записаны на камеры видеонаблюдения.

Владелец повреждённого автомобиля опубликовал видеозапись ДТП в социальных сетях, чтобы найти виновника.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в результате аварии никто не получил травм. 
Фото: соцсцети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.