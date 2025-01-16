В Ростовской области легковушка врезалась в ограждение

Фото: Rostov.ru

В Таганроге Ростовской области произошла авария, в ходе которой легковой автомобиль врезался в ограждение. Свидетели события поделились фотографиями в социальных сетях.Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Сызранова 15 января около 19:50. По словам очевидцев, водители не уступили друг другу дорогу, что стало причиной аварии. В результате столкновения один из автомобилей протаранил ограждение и частично выехал на встречную полосу.По информации Главного управления МВД по Ростовской области, в итоге данного ДТП никто не получил травм. Однако транспортные средства значительно повреждены.