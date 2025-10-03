Новости
В Батайске из ЖК «Прибрежный» эвакуировали 20 человек из-за пожара

В Батайске эвакуировали 20 человек из-за пожара в ЖК. Пожар произошёл 1 октября на улице Котова. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже. Отец с сыном чудом выбежали невредимыми из горящего помещения.

Спасатели, прибыв на место, вывели из задымлённого подъезда двоих человек с помощью специального оборудования. Остальные 20 жильцов покинули здание самостоятельно.

По информации пресс-службы регионального МЧС, пожар удалось ликвидировать силами 10 пожарных на площади в 15 квадратных метров.

Причиной возгорания, как выяснил дознаватель, стало короткое замыкание.
Фото: МЧС по РО
