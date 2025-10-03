Корова предсказала поражение «Ростову» в матче с «Оренбургом»

Фото: Пульс дня

В Оренбургской области корова по кличке Ванга предсказала поражение ФК «Ростов» в предстоящем матче с «Оренбургом». Об этом сообщает издание «Пульс дня».Фермер Руслан Сагитов из Саракташского района решил проверить прогноз своей коровы на футбольный матч. Для выбора победителя он поставил перед Вангой два ведра — с арбузами, символизирующими Оренбург, и с луком, который ассоциируется с Ростовской областью, известной как луковый край.Ванга выбрала ведро с арбузами, таким образом предсказав победу «Оренбурга».Узнать, сбудется ли прогноз коровы, можно будет 5 октября в 12:00, когда на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч «Оренбург» — «Ростов».