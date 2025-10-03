В Ростове дотла сгорела бытовка охранника в Суворовском

Фото: Соцсети

В микрорайоне Суворовском в Ростове-на-Дону было зафиксировано воспламенение сторожевой будки, информацию о котором предоставили пользователи онлайн-платформ, приложив фото- и видеодоказательства.Данное происшествие случилось на улице Петренко, дом 26 в ночь на третье октября. Пламя распространилось на два хозяйственных строения, суммарная площадь которых составила 14 квадратных метров.Как уточнили в ГУ МЧС Ростовской области, для борьбы с огнем на место были отправлены 12 специалистов пожарной охраны и три единицы техники. Спустя 60 минут возгорание было полностью ликвидировано.По предварительной информации, охранник не пострадал.