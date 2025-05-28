В Ростовской области перед судом предстанет обвиняемый в жестоком убийстве школьницы

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В Ростовской области перед судом предстанет обвиняемый в жестоком убийстве восьмилетней девочки. Руслана Ш. подозревают по статьям «Похищение», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство».История шокирующего преступления облетела всю Ростовскую область.Трагедия произошла 17 мая 2024 года в станице Ольгинской Аксайского района. Школьница отправилась в магазин за сладостями, но домой не вернулась. Родители забили тревогу и обратились в полицию. Вся станица поднялась на поиски второклассницы. Десятки людей искали девочку в магазинах, аптеках и на детских площадках.Вскоре под подозрение попал местный эвакуаторщик Руслан Ш. Видеозапись, на которой девочка сидит в его машине, помогла задержать мужчину. Поисковики отправились по маршруту эвакуаторщика и нашли тело девочки в ближайшей лесополосе.По данным следствия, Руслан Ш. заметил второклассницу, когда она выходила из магазина. Он заговорил с ней и предложил подвезти домой. Затем силой посадил девочку в машину и вывез в безлюдное место. Там он надругался над ней, а затем задушил, чтобы скрыть преступление.В СУ СКР донского региона рассказали, что в ходе следствия он признал свою вину.Сейчас Руслан Ш. находится в СИЗО. Дело будет рассмотрено в суде.