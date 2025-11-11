Фото: Дондей

Петиция за сохранение Ростовского ипподрома собрала почти 5 тысяч подписей. В течение нескольких недель люди активно поддерживали эту инициативу, выражая свою обеспокоенность и надежду на сохранение легендарного объекта. Автор петиции Надежда Зубкова заявила, что голосование будет продолжаться до тех пор, пока не удастся отстоять ипподром.10 октября ошеломила новость о закрытии единственной площадки для испытаний лошадей. Владельцы ипподрома дали владельцам животных крайний срок — 28 ноября — для вывоза лошадей, корма и личных вещей. Эта информация стала ударом для конников, ведь им некуда переправить около полусотни лошадей. В Ростовской области нет других подходящих мест, а новый объект для их содержания ещё не готов.Глава региона Юрий Слюсарь отметил, что ипподром принадлежит частному владельцу, и власти не вправе принимать решение о его закрытии. Новым собственником объекта стал застройщик из Краснодара, который планирует возвести на его месте жилой комплекс. Тем не менее губернатор заверил, что на территории будет разбит парк, и никакого нового жилого района там не появится.До закрытия ипподрома осталось всего две недели, а официальных документов о ликвидации ООО «Ростовский ипподром» никто так и не видел.В ближайшее время на встрече с главой региона может проясниться судьба объекта, который так важен для конников. Они надеются на спасение этого места.