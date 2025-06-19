В Ростове начали слушать громкое дело о жестоком убийстве второклассницы

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В Ростовском областном суде начался судебный процесс по делу насильника школьницы из Ольгинской. Руслана Ш. Его обвиняют по нескольким статьям: похищение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство. Дела, связанные с половой неприкосновенностью, рассматриваются в закрытом режиме.Напомним, страшное убийство произошло 17 мая 2024 года в станице Ольгинская Аксайского района. По версии следствия, водитель эвакуатора предложил подвезти второклассницу. Потом насильно посадил ее в машину и увез в безлюдное место. В ближайшей лесополосе он надругался над ней и задушил ее, чтобы скрыть содеянное.Перед началом первого заседания обвиняемый рассказал свою версию. По его словам, инцидент произошел спонтанно. Возвращаясь с работы на эвакуаторе, он заметил девочку на дороге и предложил подвезти ее домой. Сначала она отказалась, но позже согласилась. Руслан помог девочке сесть в машину и отвез ее из станицы, где совершил над ней насилие. После этого он оставил её в лесополосе.Обвиняемый в изнасиловании и убийстве девочки признался, что она часто снится ему ночами, и он раскаивается в содеянном.