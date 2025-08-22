Изнасиловавшему школьницу в станице Ольгинской дали пожизненное

Фото: DonDay

В Ростовском областном суде огласили приговор Руслану Шингерею. Мужчина изнасиловал и задушил 8-летнюю девочку, которая возвращалась из магазина домой. Об этом сообщает Donday.ru.Жуткая история тянется с 17 мая 2024 года. Убийство произошло в станице Ольгинской. В тот день Руслан возвращался домой с работы и увидел школьницу. Он предложил ей покататься и сказал, что знаком с ее родителями. Малышка согласилась, а далее произошло страшное. Шингирей надругался над второклассницей, задушил ее и вернулся домой.Убийцу искали всем поселением. Когда люди поняли, кто виновен в убийстве, хотели устроить самосуд. Однако полиция задержала злоумышленника.В ходе допроса он признал свою вину и раскаялся в содеянном.Приговор в отношении него вынесли 22 августа в Ростовском областном суде. Судом он приговорен к пожизненному заключению.