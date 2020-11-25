Меньше чем за год при пожарах в Ростовской области погибли 173 человека

В Ростовской области с начала года произошло более 12 тысяч пожаров, при которых погибли 173 человека. Об этом в ходе пресс-конференции 27 ноября рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Владимир Устин.Из общего числа умерших в результате пожаров - пятеро детей. Еще 213 человек получили различные повреждения в ходе пожаров и отравления угарным газом.По словам замначальника ведомства, основной причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем (84,4%). Также возгорания происходили из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования и поджогов.Статистика пожаров возросла в этом году из-за крупных ландшафтных пожаров на севере региона. В результате халатной деятельности людей выгорел не один гектар поля и леса. Практически по всем природным пожарам, случившимся в сентябре-октябре в Ростовской области, возбуждены уголовные дела по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба».