В пожарах погибло вдвое больше детей по сравнению с прошлым годом в Ростовской области

Фото: ростов.ру

В Ростовской области показатель смертности детей при пожарах за год увеличился в два раза. Об этом сообщил врио начальника регионального ГУ МЧС Александр Савуков 24 декабря на пресс-конференции.В течение года в регионе произошло 9913 возгораний, из которых большая часть были вызваны техногенными причинами. В результате этих пожаров 216 человек получили ранения, а 198 человек погибли.- Следует отметить на пожарах детскую гибель. У нас небольшое увеличение по детской гибели, в прошлом году – пять случаев, в 2024 году – девять, – сообщил Александр Савуков.Руководителя подчеркнул, что большинство жертв людей приходится на осенне-зимний сезон. В это время они начинают использовать дополнительные источники тепла в своих домах, не всегда соблюдая правила пожарной безопасности.