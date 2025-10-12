Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону ночью 12 октября объявили беспилотную опасность

На Дону ночью 12 октября объявили беспилотную опасность

В ночь на 12 октября в Ростовской области возникла угроза атаки с применением беспилотных летательных аппаратов, о чем население было проинформировано посредством системы оповещения о ЧС около 21:30.

Гражданам настоятельно рекомендовали найти убежище в безопасных локациях и избегать приближения к оконным проемам.

Важно упомянуть, что ранее в тот же день, 12 октября, уже поступало сообщение о возможной опасности, связанной с применением БПЛА. Около 6:22 утра жители региона были уведомлены о данной угрозе.

Однако, спустя два часа, действие режима повышенной готовности в связи с угрозой атак беспилотников было отменено.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.