На Дону ночью 12 октября объявили беспилотную опасность

Фото: Donday

В ночь на 12 октября в Ростовской области возникла угроза атаки с применением беспилотных летательных аппаратов, о чем население было проинформировано посредством системы оповещения о ЧС около 21:30.Гражданам настоятельно рекомендовали найти убежище в безопасных локациях и избегать приближения к оконным проемам.Важно упомянуть, что ранее в тот же день, 12 октября, уже поступало сообщение о возможной опасности, связанной с применением БПЛА. Около 6:22 утра жители региона были уведомлены о данной угрозе.Однако, спустя два часа, действие режима повышенной готовности в связи с угрозой атак беспилотников было отменено.