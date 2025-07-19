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В Ростовской области 19 июля объявили беспилотную опасность. Оповещение от региональной системы предупреждения ЧС поступило примерно в 22:10.Гражданам рекомендовано уйти с открытых пространств и найти убежище в зданиях. Кроме того, жителям области советуют держаться подальше от окон.Напомним, что в ночь на 19 июля Ростовская область пережила масштабную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО успешно перехватили и ликвидировали дроны над территориями Каменского, Белокалитвинского и Миллеровского районов, а также в окрестностях города Каменска-Шахтинского. За минувшую ночь были уничтожены 24 дрона над регионом, по данным Минобороны РФ.