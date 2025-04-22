Фото: Госавтоинспекция РО

В жутком ДТП под Шахтами травмы получил 23-летний водитель. Кадрами страшной аварии поделились очевидцы в социальных сетях.21 апреля на автодороге «Шахты — Раздольная» зафиксировано столкнулись легковушка и газель. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150», нарушив правила дорожного движения и совершая обгон в неположенном месте, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате этого маневра его автомобиль на высокой скорости столкнулся с автомобилем «ГАЗ-33025», за рулем которого находился 64-летний мужчина.Вследствие столкновения легковой автомобиль получил значительные повреждения. Передняя часть транспортного средства была сильно деформирована, искорежена.По данным, полученным от представителей ГИБДД Ростовской области, в результате указанного инцидента 23-летний водитель «ВАЗ-21150» получил телесные повреждения. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили в ближайшую больницу.