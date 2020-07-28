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Водитель легковушки пострадал в ДТП с «перевертышем» на трассе в Ростовской области

Водитель легковушки пострадал в ДТП с «перевертышем» на трассе в Ростовской области
Водитель легкового автомобиля пострадал в ДТП на федеральной трассе М-4. Авария случилась днем 29 июля на 889-м километре автодороги Новошахтинск - граница с Украиной.

Предположительно, водитель 35 лет, управляя «Хендай Акцентом», врезался в попутный автомобиль марки «САМС», за рулем которого был 63-летний мужчина.

- В результате аварии водитель «Хендай» получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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