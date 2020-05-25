Водитель ВАЗа пострадал в ДТП с участием четырех машин на трассе М-4 «Дон»

Четыре машины столкнулись на 1 020-м километре трассы М-4 «Дон» около двух часов дня 27 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Октябрьском районе, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц Аксор» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди движущимся «ВАЗ-21054», за рулем которого был 35-летний мужчина. Последний по инерции врезался в «Форд Транзит» под управлением 47-летнего автомобилиста, а иномарка - в КамАЗ, за рулем которого находился 55-летний дончанин.– В результате аварии пострадал водитель ВАЗа. Мужчина обратился за помощью в больницу, – добавили в ведомстве. – По факту происшествия проводится проверка.