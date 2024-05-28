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В Ростове после столкновения сухогруза с мостом возбудили уголовное дело. Информацию об этом сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.ЧП случилось днем 26 мая. Судно врезалось в опору железнодорожного моста. После удара оно получило механические повреждения. Опоры моста и его целостность не нарушены. К счастью, в происшествии никто не пострадал. В результате был причинен ущерб в размере более одного миллиона рублей собственнику судна и ОАО «РЖД». Одной из версий произошедшего следствие рассматривает неисправность рулевого управления.Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».