В Ростовскую область на новой рабочей неделе придут заморозки и дожди

Фото: DonDay

В Ростовской области заморозки придут уже на этой неделе. Такой прогноз сделали специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В понедельник, 13 октября, температура воздуха днём составит от +8 до +13 градусов, местами потеплеет до +18 градусов. В Ростове воздух прогреется до +15 градусов.Во вторник и среду местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром на область опустится туман. Порывы ветра до 13 метров в секунду. Ночью температура составит от +5 до +10 градусов. На севере и западе региона похолодает до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +13 градусов. На юге Ростовской области потеплеет до +16 градусов.В донской столице заморозков не предвидится. В понедельник синоптики обещают дожди. Максимальная температура составит +15 градусов.Во вторник ночью похолодает до +8. Днем температура составит +12 градусов. Небо будет пасмурным, осадков не предвидится. В среду, 15 октября, похолодает до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +13 градусов. В четверг утром будет +6 градусов, а днем температура будет +13 градусов. В пятницу 17 октября, будет облачно. Днем столбик термометра покажет +14 градусов. Ночью похолодает до +6 градусов.