Капитана буксира «Донречфлота» обвиняют в затоплении судна в порту Темрюк



Капитана буксира-толкача «Прибой», принадлежащего «Донречфлоту», обвиняют в затоплении судна. В отношении 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, которое повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба.



В январе 2019 года в морском порту Темрюк Краснодарского края затонул буксир. ЧП произошло во время погрузки угля на баржу, входящую с буксиром «Прибой» в состав баржебуксира. Причиной происшествия стало жёсткое сцепление кормовой части баржи с носовой частью судна. Следствие полагает, что капитан «Прибоя», зная о неисправности, не уведомил об этом службу управления движения судов и разрешил погрузку на баржу. В результате воздействия кормовой части баржи на носовую часть буксира, «Прибой» получил повреждения, вследствие чего затонул.

- Собственнику теплохода «Прибой» - судоходной компании «Донречфлот» причинен ущерб на общую сумму более 10 млн рублей, - сообщили в Южной транспортной прокуратуре.



Если вина капитана будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трёх лет.