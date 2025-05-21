Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области возбуждено уголовное дело против капитана речного транспорта

В Ростовской области возбуждено уголовное дело против капитана речного транспорта

В Ростовской области возбуждено уголовное дело против капитана речного транспорта, чьи действия привели к столкновению со шлюзовыми воротами.

Теперь ему угрожает как штраф, так и заключение под стражу сроком до года.

По данным следствия, инцидент случился в апреле 2025 года: судно, находившееся под его управлением, врезалось в металлические конструкции судоходного шлюза, расположенного на реке Дон в Семикаракорском районе.

В результате этого инцидента теплоход получил серьезные повреждения корпуса и оборудования. Общий ущерб оценен более чем в один миллион рублей.

В отношении капитана возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за нарушение правил безопасности при использовании внутреннего водного транспорта.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.