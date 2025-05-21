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В Ростовской области возбуждено уголовное дело против капитана речного транспорта, чьи действия привели к столкновению со шлюзовыми воротами.Теперь ему угрожает как штраф, так и заключение под стражу сроком до года.По данным следствия, инцидент случился в апреле 2025 года: судно, находившееся под его управлением, врезалось в металлические конструкции судоходного шлюза, расположенного на реке Дон в Семикаракорском районе.В результате этого инцидента теплоход получил серьезные повреждения корпуса и оборудования. Общий ущерб оценен более чем в один миллион рублей.В отношении капитана возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за нарушение правил безопасности при использовании внутреннего водного транспорта.