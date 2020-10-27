В Ростовской области произошел пожар в квартире многоэтажки: есть пострадавшая

В Волгодонске Ростовской области произошло возгорание в квартире 12-этажного дома. ЧП случилось 28 октября около 16:30 на улице Дружбы, 6.По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, огонь охватил участок на площади восемь квадратных метров в квартире № 16. Пламя пытались потушить 12 спасателей и пять единиц техники. Они справились с полыхающим огнем примерно за полчаса.В ведомстве добавили, что в результате чрезвычайного происшествия пострадала 76-летняя женщина. Она отравилась продуктами горения. Причина случившегося пока не известна.