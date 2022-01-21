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В Ростове произошел пожар в квартире многоэтажки на Еременко

В Ростове произошел пожар в квартире многоэтажки на Еременко
В Ростове-на-Дону произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома № 98 на улице Еременко. Происшествие случилось 23 января около 21:00, рассказали жильцы в чатах.

В это время к 20-этажке подъехали порядка восьми пожарных машин и две машины скорой медпомощи. Десятки жильцов, услышав пожарную тревогу, вышли на улицу. Дом на время тушения обесточили.

Оказалось, что горела квартира в четвертом подъезде на девятом этаже. В ГУ МЧС России по Ростовской области рассказали, что площадь возгорания составила не более трех квадратных метров. Причина случившегося пока не известна.
Фото: rostov.ru
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