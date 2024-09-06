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В Ростове на ГПЗ-10 прозвучал громкий взрыв и начался крупный пожар

В Ростове на ГПЗ-10 прозвучал громкий взрыв и начался крупный пожар
В Ростове на ГПЗ-10 прозвучал громкий взрыв и начался крупный пожар. ЧП случилось 6 сентября около 11:00.

На улице Малиновского был слышен пугающий хлопок. После начало полыхать пламя. Черный дым от пожара было видно из разных районов города. Очевидцы сообщают, что горит грузовик. Возможно, взрыв произошёл в момент, когда загорелся транспорт.

На место прибыли пожарные.

- Огонь с фуры перекинулся на строительные материалы. Горит 300 квадратных метров территории, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: соцсети
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