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В Ростовской области двое мужчин утонули в водоемах

В Ростовской области двое мужчин утонули в водоемах
В Ростовской области еще двое мужчин утонули. Об этом 29 августа сообщили в ГУ МЧС по региону.

Первая трагедия произошла в Багаевском районе, недалеко от острова Буян. Отдыхающие на берегу заметили тело утонувшего человека и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС извлекли тело из воды. Сейчас выясняются обстоятельства смерти.

Второй случай произошел в хуторе Александровка Аксайского района. На реке Аксай двое спасателей заметили плывущую надувную лодку. Подняв предмет веслом, они обнаружили под ним тело мужчины. Спасатели вытащили труп на берег.
Фото: ростов.ру
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