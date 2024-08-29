В Ростовской области двое мужчин утонули в водоемах

Фото: ростов.ру

В Ростовской области еще двое мужчин утонули. Об этом 29 августа сообщили в ГУ МЧС по региону.Первая трагедия произошла в Багаевском районе, недалеко от острова Буян. Отдыхающие на берегу заметили тело утонувшего человека и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС извлекли тело из воды. Сейчас выясняются обстоятельства смерти.Второй случай произошел в хуторе Александровка Аксайского района. На реке Аксай двое спасателей заметили плывущую надувную лодку. Подняв предмет веслом, они обнаружили под ним тело мужчины. Спасатели вытащили труп на берег.