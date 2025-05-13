В реке Северский Донец утонул 70-летний рыбак

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Белокалитвинском районе Ростовской области, произошла трагедия: 13 мая в поселке Синегорский утонул пожилой рыбак.Как утверждают местные жители, днем пенсионер оступился и упал в реку Северский Донец, находясь на рыболовном мостике. На место происшествия были немедленно вызваны сотрудники спасательной службы.К нашему сожалению, спасательные работы не принесли результата, и рыбак погиб, - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.Стоит отметить, что с начала текущего года в водоемах Ростовской области утонули уже 16 человек, среди которых один ребенок.