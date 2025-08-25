Новости
С начала лета в водоемах Ростовской области утонули 27 человек

С начала купального сезона на Дону утонули 27 человек, среди них было 5 детей. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, основными причинами гибели людей были нахождение в алкогольном опьянении, купание в необорудованных местах, нарушение правил поведения в воде и оставление детей без присмотра.

К тому же с июня по август было выявлено 221 нарушение правил безопасности на воде. Среди нарушений основными оказались несоблюдение требований по обеспечению безопасности пассажиров, отсутствие необходимых документов и стоянка на якоре.

Напомним, на прошлой неделе в Ростовской области в реке Северский Донец утонул 47-летний местный житель. Трагедия произошла 22 августа. Мужчина зашел в воду поплавать, но на сушу выбраться не смог.
Фото: МЧС по РО.
