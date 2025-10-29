Встреча гандбольной команды «Ростов-Дон» и московского «Луча» завершилась со счетом 43:28

Фото: ГК Ростов-Дон соцсети

Гандболистки "Ростов-Дона" одержали безоговорочную победу над московским "Лучом" в матче со счетом 43:28. Домашняя игра, состоявшаяся 29 октября в Ростове-на-Дону, проходила в рамках женского чемпионата России по гандболу.Несмотря на окончательный результат, в первой половине встречи ростовчанкам пришлось приложить немало усилий. Тем не менее к окончанию первого тайма гандболистки из Ростова смогли изменить динамику игры, успешно реализовав 75% своих бросков и обеспечив себе комфортный отрыв в семь мячей (22:15).С началом второй половины встречи команда, которую тренирует Ирина Дибирова, сразу же перешла к активным атакующим действиям, оперативно увеличив свое преимущество до десяти голов. Ближе к завершению матча разрыв в счете зафиксировался на отметке в 11 мячей. Обе команды обменивались результативными бросками, не стремясь к увеличению темпа игры. Итоговая победа "Ростов-Дона" выглядит вполне заслуженной.Особенно отличилась Анна Шапошникова, игрок "Ростов-Дона", выступающая на позиции правой полусредней, продемонстрировавшая стопроцентную реализацию бросков – все семь ее попыток достигли цели.В следующем матче чемпионата "Ростов-Дон" встретится с "Черноморочкой". Эта игра запланирована на 3 ноября и пройдет в Абрау-Дюрсо.