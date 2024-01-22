ГК «Ростов-Дон» разгромил соперниц из столичного «Луча» со счетом 45:30

Фото: ГК Ростов-Дон.

Гандболистки «Ростов-Дона» одержали победу над московским «Лучом». Заключительный матч первого предварительного этапа Суперлиги-2023/24 состоялся 21 января на домашней площадке «желто-черных».В первые 10 минут игры соперницы активно забивали мячи в ворота донской команды. Москвичкам даже удалось вырваться вперед на несколько мячей. Однако надолго их запала не хватило. Донские красавицы перехватили инициативу и ринулись в атаку. Вместе с тем голкипер Анастасия Казьменко усилила оборону на воротах. К середине встречи на табло было 20:12 в пользу ростовчанок.Такой же темп «желто-черные» смогли удержать и во второй части матча. Итог — разгромное поражение гостей — 45:30.Больше всего мячей забила атакующая Кристина Кожокарь (семь). На втором месте — разыгрывающая Алина Клишко (шесть). Отдельно стоит отметить эффективную игру вратаря: 40% сейвов, или 13 отраженных бросков из 22. Среди соперниц отличилась атакующая Снежана Махнева (восемь мячей). Остальные игроки могут похвастаться максимум четырьмя голами.По итогам игры «Ростов-Дон» остается на первой строчке в турнирной таблице. На втором месте — ЦСКА, которую «желто-черные» обошли в предыдущем матча. Разрыв между заклятыми соперницами — пять очков (42 — 37). На третьей позиции находится тольяттинская «Лада» с 33 очками.