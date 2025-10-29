В городе под Ростовом ищут 13-летнюю школьницу

Фото: Соцсети

В Ростовской области зафиксирован факт пропажи тринадцатилетней школьницы. С 29 октября нет информации о местонахождении Маргариты Люнгиной, проживающей в городе Батайске.По имеющимся сведениям, на Маргарите была надета темная куртка с капюшоном, широкие джинсы оливкового цвета с красными лампасами. При себе у нее была сумка, которую носят через плечо. На ногах у школьницы были разноцветные кроссовки фирмы Nike.Девочка живет в Батайске, в микрорайоне Железнодорожный тупик. Из-за недавней смены места жительства, ей сложно ориентироваться в городе. Она является ученицей лицея №10.Днем 29 октября она отправилась на прогулку в компании двух девочек, с которыми познакомилась незадолго до исчезновения.Если вам что-либо известно о том, где может находиться Маргарита, пожалуйста, срочно сообщите об этом в полицию по номеру 102.