В Ростовской области в аварии с двумя иномарками пострадала 25-летняя девушка

В Ростовской области в ДТП пострадала 25-летняя девушка. Авария случилась 29 октября в Батайске на улице Минской, возле дома № 63.

По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение правил дорожного движения пожилым водителем "Mитсубиси ASX". 77-летний мужчина, выезжая на перекресток, не обратил внимание на запрещающий сигнал светофора. В это же время по дороге ехал "Рено Логан" под управлением 69-летнего водителя, что и привело к столкновению машин.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате данного происшествия травмы получила 25-летняя пассажирка, находившаяся в автомобиле "Рено Логан".
Фото: Госавтоинспекция РО
