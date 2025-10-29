В Ростовской области в аварии с двумя иномарками пострадала 25-летняя девушка

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области в ДТП пострадала 25-летняя девушка. Авария случилась 29 октября в Батайске на улице Минской, возле дома № 63.По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение правил дорожного движения пожилым водителем "Mитсубиси ASX". 77-летний мужчина, выезжая на перекресток, не обратил внимание на запрещающий сигнал светофора. В это же время по дороге ехал "Рено Логан" под управлением 69-летнего водителя, что и привело к столкновению машин.Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате данного происшествия травмы получила 25-летняя пассажирка, находившаяся в автомобиле "Рено Логан".