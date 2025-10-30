Новости
На складе предпринимателя из Ростова-на-Дону нашли семена амброзии в подсолнечнике

В Ростовской области на территории складского помещения, принадлежащего местному предпринимателю, инспекторы Россельхознадзора обнаружили семена амброзии.

При проведении проверки в партии подсолнечника общим весом 85 тонн были выявлены семена сорного растения, представляющего карантинную опасность. В связи с этим предпринимателю будет вынесено официальное предостережение. Предприняты меры по направлению всей зараженной партии на переработку.

При обнаружении амброзии в подкарантинной продукции, в частности, в семенах сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, подсолнечник, кукуруза и другие растения, перемещение данной продукции за пределы области и страны становится невозможным.
Фото: Нейросеть
