Форвард «Ростова» Тимур Сулейманов из-за травмы тренируется индивидуально

Фото: ФК Ростов

В связи с травмой, полученной в игре РПЛ против команды «Динамо МХ» 25 октября, форвард «Ростова» Тимур Сулейманов временно исключен из общих тренировок.В процессе подготовки к матчу против «Акрона», запланированному на 1 ноября, Сулейманов выполнял персональную программу в спортивном зале. По словам главного тренера Джонатана Альбы, повреждение не представляет серьезной угрозы, однако требует периода восстановления.«Мы оцениваем его шансы на возвращение в строй. На текущий момент его состояние оценивается как более благоприятное, чем ожидалось», - поделился Альба с «РБ Спорт».Стоит подчеркнуть, что за последние четыре месяца нападающий стал ключевым игроком для ростовского клуба, отметившись пятью забитыми мячами. В ряде матчей голы Сулейманова приносили победу команде.