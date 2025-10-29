Новости
Ирина Безрукова поделилась секретами молодости и красоты

В прошлом году Ирине Безруковой исполнилось 60 лет, но она не собирается уступать возрастным изменениям и продолжает выглядеть прекрасно. Поклонники часто замечают, что ростовчанка выглядит моложе своих лет.

Актриса признается, что её секрет — в правильном питании, регулярных занятиях спортом и тщательном уходе за кожей.

«Я хожу к косметологу, ежедневно ухаживаю за лицом утром и вечером, — говорит Ирина. — В выходные дни даю коже отдых, использую только лёгкие средства. Каждое утро и вечер я очищаю, увлажняю и тонизирую кожу — без этого не обойтись».

Безрукова рекомендует девушкам хотя бы раз обратиться к косметологу для консультации.
Фото: соцсети
