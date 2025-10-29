В Ростовской области временно ограничат движение на трассе Ростов — Таганрог — Симферополь

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В Ростовской области временно закроют для проезда участок трассы, соединяющей Ростов-на-Дону, Таганрог и Симферополь. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.Как пояснили в ведомстве, ограничения движения связаны с проведением ремонтных работ на путепроводе и прилегающей территории.В частности, с 30 октября проезд по мосту, расположенному на 57-м километре автодороги Р-280 «Новороссия» (маршрут Ростов — Таганрог — Симферополь) в Ростовской области, будет невозможен.Для поддержания бесперебойного сообщения по направлениям: ДНР – Ростов-на-Дону, Таганрог – ДНР и в обратном направлении, организованы временные объездные пути по трассам ДНР – Ростов-на-Дону, Таганрог – ДНР, а также по участку Ростов-на-Дону – Таганрог.Представители ФКУ напомнили, что в текущем году на федеральной трассе Р-280 «Новороссия» в Ростовской области одновременно проводятся ремонтные и реконструкционные работы на нескольких отрезках дороги.Водителей призывают принимать во внимание текущую дорожную ситуацию при планировании маршрутов по области.