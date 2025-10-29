Хоккейный клуб Ростова одержал уверенную победу над «Челметом»

Фото: ХК Ростов соцсети

В третьем матче домашней серии хоккейный клуб «Ростов» переиграл «Челмет», установив окончательный счет 3:1. Встреча состоялась 29 октября на домашнем льду ростовской команды.Первая двадцатиминутка началась с удаления игрока из Челябинска. Ростовчане, увлекшись атакой в численном преимуществе, допустили контратаку со стороны соперника. Защитник «Челмета» Артем Проничкин предпринял попытку обыграть вратаря хозяев, однако голкипер продемонстрировал отличную игру. Под конец периода «Челмет» организовал быструю атаку, в результате которой Артемий Низамеев отдал точную передачу, а Никита Телегин забил гол, обеспечив своей команде лидерство (1:0).Во втором периоде «Ростов» адаптировался к энергичной игре «Челмета» и успешно реализовал контратаку. В дебюте периода нападающий «Ростова» Иван Смолев восстановил равновесие в счете (1:1). В середине игры капитан ростовской команды Даниил Калмыков вывел своих одноклубников вперед (1:2) по итогам двух периодов.В заключительном периоде все попытки челябинцев изменить ход встречи были аннулированы серьезной ошибкой в атакующей зоне. Утрата шайбы привела к стремительной контратаке «Ростова» и голу, автором которого стал Егор Корбит.