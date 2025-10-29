В Ростове начались реставрационные работы исторических дверей дома Янкеля Эсса

Фото: «Кулек Жерделы»

В Ростове-на-Дону начались работы по восстановлению исторических дверей, принадлежавших дому Янкеля Эсса. Реставратор Вячеслав Вереин сообщил о начале этого проекта.История этих дверей началась еще в 2020 году, когда здание по адресу: Станиславского, 103 было признано находящимся в аварийном состоянии. В следующем году активисты, занимающиеся охраной культурного наследия, обратились в Комитет по охране ОКН с просьбой признать дом архитектурным памятником. Однако комитет это отклонил.Только спустя четыре года, в апреле, защитники старины демонтировали старинные двери и передали их на восстановление в Ростовский областной музей краеведения. Осенью Вячеслав Верeин приступил к реставрационным работам. Первым шагом является аккуратная очистка дверей от многочисленных слоев краски, накопившихся за долгие годы.Этот процесс требует высокой точности и деликатности, подобно ювелирной или даже хирургической работе. Каждую резную деталь необходимо тщательно освобождать с помощью специальных инструментов, чтобы сохранить ее первоначальный вид и уникальный узор.Предстоит большая и трудоемкая работа. Необходимо воссоздать утраченные элементы резьбы и по возможности вернуть кованые решетки, которые исчезли несколько лет назад. Это непростая задача, но двери находятся в надежных руках профессионала. Отреставрированные двери займут почетное место в музее ростовской архитектуры начала XX века, демонстрируя ее богатую историю.