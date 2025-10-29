Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Общественное пространство и парк появятся на месте бывшего ипподрома в Ростове

Общественное пространство и парк появятся на месте бывшего ипподрома в Ростове

В Ростове-на-Дону на территории, где ранее располагался ипподром, запланировано строительство общественного пространства с парковой зоной, охватывающей 18 гектаров. Об этом сообщил губернатор Ростовской области, Юрий Слюсарь.

Ранее стало известно, что в ноябре текущего года один из старейших ипподромов в стране завершит свою работу. Владельцам лошадей предписано вывезти животных и личные вещи до 28 ноября. Данное известие вызвало беспокойство, так как не определено, куда перевозить лошадей и где их размещать.

Днем 29 октября Градостроительная комиссия утвердила регламенты для участка ипподрома, исключающие возможность возведения масштабных многоэтажных зданий.

-Мы законодательно закрепили за данной землей статус зоны с исторической и градостроительной ценностью, - заявил глава региона.

Изначально собственник участка планировал застройку высотными жилыми комплексами на месте бывшего ипподрома. Однако, по словам Юрия Слюсаря, власти решили создать взамен общественное пространство и разбить парк, площадь которого составит не менее 18 гектаров.

Также будет рассмотрена перспектива проведения соревнований по конному спорту.
Фото: ДонДей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.