Общественное пространство и парк появятся на месте бывшего ипподрома в Ростове

Фото: ДонДей

В Ростове-на-Дону на территории, где ранее располагался ипподром, запланировано строительство общественного пространства с парковой зоной, охватывающей 18 гектаров. Об этом сообщил губернатор Ростовской области, Юрий Слюсарь.Ранее стало известно, что в ноябре текущего года один из старейших ипподромов в стране завершит свою работу. Владельцам лошадей предписано вывезти животных и личные вещи до 28 ноября. Данное известие вызвало беспокойство, так как не определено, куда перевозить лошадей и где их размещать.Днем 29 октября Градостроительная комиссия утвердила регламенты для участка ипподрома, исключающие возможность возведения масштабных многоэтажных зданий.-Мы законодательно закрепили за данной землей статус зоны с исторической и градостроительной ценностью, - заявил глава региона.Изначально собственник участка планировал застройку высотными жилыми комплексами на месте бывшего ипподрома. Однако, по словам Юрия Слюсаря, власти решили создать взамен общественное пространство и разбить парк, площадь которого составит не менее 18 гектаров.Также будет рассмотрена перспектива проведения соревнований по конному спорту.