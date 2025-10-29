Помещения старинного здания бывшего Главпочтамта в Ростове пустили под аренду

Фото: pastvu.com

В Ростове-на-Дону предлагаются в аренду площади в историческом здании, где ранее размещался Главпочтамт. Сообщения о сдаче помещений в аренду были опубликованы на популярном онлайн-сервисе в конце октября.Эти помещения расположены в здании по адресу: Соборный переулок, 24. Почти столетие в этом здании работали почтово-телеграфные службы, известные как Главпочтамт. На первом этаже главного корпуса находились два зала: один предназначался для отправки телеграмм, а другой, более просторный, – для получения и отправки корреспонденции. Кроме того, в специализированных киосках можно было приобрести конверты и марки, оформить денежные переводы или отправить заказные письма.Наиболее крупное помещение, площадью 750 квадратных метров, находящееся на первом этаже, можно арендовать за 1,2 миллиона рублей ежемесячно. Также на первом этаже доступно офисное пространство площадью 325 квадратных метров, стоимость которого составляет 880 тысяч рублей в месяц.Кроме того, на подвальном этаже этого исторического здания сдается помещение площадью 250 квадратных метров. Арендная плата за него – 275 тысяч рублей в месяц.Необходимо подчеркнуть, что бывшее здание «Почтово-телеграфного ведомства» является объектом культурного наследия. Этот особняк был построен в конце XIX века по проекту архитектора-инженера Смирнова.