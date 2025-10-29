Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП с мопедом пострадал 73-летний мужчина. Дорожная авария случилась 29 октября в селе Пешково.По имеющимся данным, 73-летний водитель мопеда «Омакс» ехал по улице Ленина примерно в 12:30. В это время от дома №19 начал выезжать задним ходом 72-летний водитель «Форд Фокус». По всей вероятности водитель машины не увидел двухколесный транспорт и не уступил ему дорогу. В результате легковушка врезалась в мопед.В УГИБДД по региону уточнили, что в дорожном происшествии пострадал водитель мопеда.