Фото: Дондей

Ипподром Ростова могли продать частному лицу почти за 8 млрд рублей. Об этом сообщает редакция DonDay, со ссылкой на соответствующие документы.В ноябре один из старейших ипподромов в стране прекращает свою работу. Конники должны вывезти лошадей и свои личные вещи до 28 ноября. Эта новость вызвала у людей шок, поскольку неясно, куда перевозить лошадей и где их размещать. Конники обратились к правительству области с просьбой, но те не смогли помочь. Объект находится в частных руках, и это все, что власти могут сказать.Ростовский ипподром перешел в собственность краснодарского застройщика «Неометрия» в 2024 году.По данным управляющего партнера агентства недвижимости «Парус», актив был выкуплен у компании «Юг Руси». Стоимость сделки, по оценкам экспертов, составила около 7,94 миллиарда рублей.Спустя год после приобретения объекта, представители застройщика уведомили о прекращении деятельности ООО «Ростовский ипподром». В результате компания «Неометрия» расторгла договоры субаренды. Даже вмешательство губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря не изменило ситуацию.Но конники до последнего будут отстаивать свои интересы. Уже генпрокуратора обратила внимание на ситуацию.