Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ипподром Ростова могли продать частному лицу почти за 8 млрд рублей

Ипподром Ростова могли продать частному лицу почти за 8 млрд рублей
Ипподром Ростова могли продать частному лицу почти за 8 млрд рублей. Об этом сообщает редакция DonDay, со ссылкой на соответствующие документы.

В ноябре один из старейших ипподромов в стране прекращает свою работу. Конники должны вывезти лошадей и свои личные вещи до 28 ноября. Эта новость вызвала у людей шок, поскольку неясно, куда перевозить лошадей и где их размещать. Конники обратились к правительству области с просьбой, но те не смогли помочь. Объект находится в частных руках, и это все, что власти могут сказать.

Ростовский ипподром перешел в собственность краснодарского застройщика «Неометрия» в 2024 году.

По данным управляющего партнера агентства недвижимости «Парус», актив был выкуплен у компании «Юг Руси». Стоимость сделки, по оценкам экспертов, составила около 7,94 миллиарда рублей.

Спустя год после приобретения объекта, представители застройщика уведомили о прекращении деятельности ООО «Ростовский ипподром». В результате компания «Неометрия» расторгла договоры субаренды. Даже вмешательство губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря не изменило ситуацию.

Но конники до последнего будут отстаивать свои интересы. Уже генпрокуратора обратила внимание на ситуацию.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.