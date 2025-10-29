Новости
В Волгодонском районе Ростовской области обнаружили редкую бабочку, которая поедает растения

В окрестностях Волгодонска Ростовской области зафиксировано появление редкого вида бабочки, представляющей угрозу для растительности. Фотограф Сергей Гибков предоставил изданию DonDay снимки этой бабочки – совки длиннокрылой.

Основной ущерб наносят личинки данного вида, в то время как взрослые особи не представляют существенной опасности. Гусеницы совки поражают как листья и стебли растений, так и их корневища. В случае массового распространения вредителя, потери урожая могут превысить 50%: молодые ростки гибнут, а уже сформировавшиеся растения замедляют свой рост. Сложность обнаружения гусениц заключается в их способности маскироваться в почве или листве, что делает их присутствие очевидным лишь при значительном повреждении растений.

Внешне эта бабочка весьма необычна – она, скорее, похожа на небольшой сучок или фрагмент коры. Этот камуфляж помогает насекомому избегать нападения хищников. При этом длиннокрылая совка отличается крупными размерами: размах её крыльев достигает 6,5 см, а длина каждого переднего крыла – до 2,9 см.

Окраска бабочки варьируется от серого до чёрного, с ярко выраженным тёмным пятном в центре и окантовкой. Отличительной особенностью является прерывистая чёрная полоска, не доходящая до краевых пятен на крыльях. По информации из различных источников, в некоторых европейских странах данный вид бабочек находится на грани исчезновения.

Меры борьбы с этой ночной бабочкой аналогичны тем, что применяются против других сельскохозяйственных вредителей: регулярный контроль численности популяции и обработка растений инсектицидами.
Фото: Сергей Гибков
