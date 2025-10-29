Экс-глава УТ МВД по СКФО стал замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю

Фото: УТ МВД РФ по СКФО

Уволенный бывший начальник Управления на транспорте МВД России по СКФО Сергей Басов назначен на пост замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю. Об этом сообщает Donday.В марте 2025 года его уволили после заседания коллегии МВД России. По данным СМИ, Сергей Басов должен был отправиться на пенсию. Однако уже с 3 июня он был назначен замначальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю – начальником тыла.Таким образом, Сергей Басов стал одним из заместителей экс-главы ГУ МВД по Ростовской области Олега Агаркова.Сергей Басов долгие годы работал в правоохранительной системе Ростовской области и СКФО. В 2011 году он занял должность начальника оперативно-розыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области. Затем стал возглавлять управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области. С 2021 года он возглавлял Управление на транспорте МВД России по СКФО.