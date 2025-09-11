Фото: ГК Ростов-Дон

В рамках чемпионата России 11 сентября гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над командой «Кубань».Игра проходила в Ростове, на домашней арене донского коллектива, где недавно был произведен ремонт. С первых минут матча инициатива перешла к ростовчанкам. Игроки «Ростов-Дона» уверенно обходили защиту и вратаря краснодарской команды. Первая половина встречи закончилась со значительным преимуществом хозяев – 22:11.Во втором тайме гандболистки «Ростов-Дона» упрочили свое лидерство, увеличив разрыв в счете. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Кристина Кожокарь и Дарья Стаценко, забросившие по 7 мячей. Виктория Ковшикова отметилась шестью точными бросками.Встреча южных команд завершилась убедительной победой хозяев площадки со счетом 42:22.