Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над командой «Кубань»

В рамках чемпионата России 11 сентября гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над командой «Кубань».

Игра проходила в Ростове, на домашней арене донского коллектива, где недавно был произведен ремонт. С первых минут матча инициатива перешла к ростовчанкам. Игроки «Ростов-Дона» уверенно обходили защиту и вратаря краснодарской команды. Первая половина встречи закончилась со значительным преимуществом хозяев – 22:11.

Во втором тайме гандболистки «Ростов-Дона» упрочили свое лидерство, увеличив разрыв в счете. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Кристина Кожокарь и Дарья Стаценко, забросившие по 7 мячей. Виктория Ковшикова отметилась шестью точными бросками.

Встреча южных команд завершилась убедительной победой хозяев площадки со счетом 42:22.
Фото: ГК Ростов-Дон
