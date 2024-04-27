Валерий Карпин в очередной раз вышел за предел технической зоны во время матча «Ростов» — «Урал»
Валерий Карпин в очередной раз вышел за пределы технической зоны во время матча «Ростов» — «Урал». Инцидент произошел 25 апреля.
Поведение Валерия Карпина вновь привлекло внимание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Тренер «Ростова» вышел за пределы технической зоны во время матча против «Урала» 25 апреля.
Артур Григорьянц, глава КДК РФС, сообщил, что данный инцидент станет уже 13-м нарушением главного тренера клуба. Возможно, Карпину грозит новый штраф за его вспыльчивый характер.
Напомним, что ранее тренер уже попадал в подобные ситуации, включая матч против «Спартака», за что ему и клубу были выписаны штрафы.