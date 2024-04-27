Валерий Карпин в очередной раз вышел за предел технической зоны во время матча «Ростов» — «Урал»

Фото: соцсети ФК Ростов

Валерий Карпин в очередной раз вышел за пределы технической зоны во время матча «Ростов» — «Урал». Инцидент произошел 25 апреля.Поведение Валерия Карпина вновь привлекло внимание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Тренер «Ростова» вышел за пределы технической зоны во время матча против «Урала» 25 апреля.Артур Григорьянц, глава КДК РФС, сообщил, что данный инцидент станет уже 13-м нарушением главного тренера клуба. Возможно, Карпину грозит новый штраф за его вспыльчивый характер.Напомним, что ранее тренер уже попадал в подобные ситуации, включая матч против «Спартака», за что ему и клубу были выписаны штрафы.