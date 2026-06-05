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ВТБ на ПМЭФ-2026 заключил соглашения о сотрудничестве с 15 регионами России

ВТБ на ПМЭФ-2026 заключил соглашения о сотрудничестве с 15 регионами России
ВТБ в рамках ПМЭФ-2026 заключил соглашения о сотрудничестве с 15 регионами России. Документы направлены на развитие долгосрочного взаимодействия банка и региональных властей в решении задач социально-экономического развития территорий.

Соглашения подписаны с правительствами Брянской, Ярославской, Ульяновской, Оренбургской, Ростовской и Томской областей, Республики Коми, Республики Хакасия, Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия – Алания, Запорожской и Херсонской областей, а также Камчатского и Краснодарского краев.

Достигнутые договоренности предусматривают совместную работу по развитию банковской инфраструктуры и современных финансовых сервисов, реализации инвестиционных проектов, поддержке предпринимательства и привлечению инвестиций в региональные экономики. Отдельное внимание стороны планируют уделить развитию механизмов финансирования бизнеса, в том числе с использованием мер государственной поддержки, а также реализации социально значимых и инфраструктурных проектов.

«Развитие регионов остается одним из ключевых приоритетов ВТБ. Подписанные на ПМЭФ соглашения формируют основу для дальнейшего сотрудничества с субъектами Российской Федерации по широкому кругу направлений — от поддержки бизнеса и реализации инвестиционных проектов до внедрения современных финансовых сервисов и повышения доступности банковских услуг для жителей. Мы заинтересованы в том, чтобы наши финансовые инструменты и экспертиза способствовали устойчивому экономическому развитию, созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни людей», — отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Фото: Rostov.ru
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