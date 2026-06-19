В Ростове-на-Дону врачи спасли двух мужчин от ампутации пальцев

Фото: Городская больница №20 Ростова-на-Дону.

В Ростове двух мужчин спасли от ампутации пальцев. Об этом сообщили в городской больнице № 20 Ростова.Один из жителей работал электрическим секатором. Он частично ампутировал себе большой палец. К счастью, фалангу удалось восстановить после своевременного обращения в медучреждение. С помощью микроскопа микрохирурги восстановили поврежденные сосуды и нервы. Кровоснабжение пальца охранили. В настоящее время пациент проходит восстановление.Еще один житель получил травму в быту. Он полностью отсек дистальную фалангу указательного пальца. Операция длилась около 6 часов: хирурги выполнили микрохирургическое восстановление артерий и вен, вернув кровоток в отсеченный фрагмент. Палец успешно прижился.