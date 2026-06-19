Хорен Байрамян отреагировал на новости об уходе из «Ростова»

Фото: ФК «Ростов»

Футболист Хорен Байрамян прокомментировал новости о его уходе из «Ростова». Ранее в СМИ появилась информация, что ментальный лидер желто-синих продолжит карьеру в «Урале».— Да, то, что я покидаю «Ростов», — факт. Но это мой родной клуб, с которым я в любом случае буду связан, а как и в какой конкретно роли в будущем — это мы уже позже решим. А сейчас мне хочется еще поиграть в футбол, — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».Хорен Байрамян является воспитанником донского клуба. В минувшем сезоне он провел 15 встреч за желто-синих, в которых отметился одним забитым мячом. Всего в его активе 261 матч в футболке ростовского клуба.