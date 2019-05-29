Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин получил штраф после матча с «Ахматом»



Фото: пресс-служба ФК «Ростов»



После игры с «Ахматом» тренер «Ростова» Валерий Карпин получил штраф. Такое решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза 31 мая, передает ТАСС.



Сообщается, что Карпин во время матча выходил за пределы технической зоны. Он должен выплатить 30 тысяч рублей.



Сам клуб «жёлто-синих» тоже получил штраф за неспортивное поведение футболистов. За полученные шесть жёлтых карточек «Ростов» придётся отдать 100 тысяч рублей.



Напомним, матч с «Ахматом» из Грозного состоялся 26 мая. По итогу встречи дончане уступили со счётом 0:1.